رئيس الفلبين ينصح بالتخلي عن الواقي الذكري

نصح رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي مواطنيه بعدم استخدام الواقي الذكري، رغم ارتفاع عدد الإصابات بمرض الإيدز في البلاد.‏

ويعتقد دوتيرتي، بحسب صحيفة الإندبندت التي نشرت الخبر، بأن ممارسة الجنس باستخدام حواجز مثل الواقي الذكري، لا متعة فيها، كتناول الشوكولاتة بغلافها الورقي.

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ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد المصابين بمرض نقص المناعة في الفلبين بلغ 10 آلاف عام 2009، وارتفع هذا الرقم ست مرات، ليبلغ عدد المصابين بالإيدز 60 ألفا عام 2016.

وكتبت صحيفة الإندبندت بأن رقم 60 ألفا ليس ضخما على بلد يبلغ تعداد سكانه 100 مليون نسمة، لكن الخطر يكمن بالتصاعد الرهيب لتنامي عدد الإصابات في هذا البلد، ما يجعل هذه الظاهرة أقرب إلى وباء معدٍ.

وأثارت تصريحات الرئيس الفلبيني استياء لدى ناشطي مكافحة الإيدز، ومنهم ريسا هونتيفيروس عضو البرلمان الفلبيني التي قالت، "يبدو أن الرئيس يشعر بالقلق إزاء (المتعة)، وأن تزايد الإصابات بهذا الوباء وارتفاع نسبة حمل المراهقات أمران ليسا مضحكين".

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو