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رجل بطول فارع يثير ضجة كبيرة في دار العرض

مجتمع

رجل بطول فارع يثير ضجة كبيرة في دار العرض
Twitter/ Pillsbury @stevelikescups
رجل بطول شاذ يثير ضجة وانتباه في المركز التجاري
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دخل رجل إلى دار عرض وقد أثار طوله الشاذ انتباه جميع الموجودين في السينما.

تبين أن هذا الرجل الطويل جدا يتكون من اثنين هما صديقان من كاليفورنيا رغبا بمشاهدة فيلم "الفهد الأسود" بتذكرة واحدة. ومن أجل ذلك جلس أحدهما على كتفي الآخر مرتديا معطفا واقيا من المطر، بعد ذلك حضرا إلى المركز التجاري الذي تقع فيه دار السينما قبل بداية عرض الفيلم، وقد أثار دخول هذا الرجل الفارع انتباه الحضور واستغرابهم وفورا باشروا يلتقطون له الصور من مختلف الزوايا وفي كل مكان داخل المركز التجاري، كما نشرت الصور لاحقا في شبكات التواصل الاجتماعي.

ومع كل هذا لم يسمح لهما بالدخول إلى قاعة العرض، ولكن تدخل أحد العاملين السابقين في السينما، وأشار على الإدارة بالسماح لهما تكريما لابتكارهما فقط.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما

 

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