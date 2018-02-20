رجل بطول فارع يثير ضجة كبيرة في دار العرض

دخل رجل إلى دار عرض وقد أثار طوله الشاذ انتباه جميع الموجودين في السينما.

We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m — Pillsbury (@stevelikescups) February 16, 2018

Another angle of standing in line. pic.twitter.com/wYi9r3hFeq — Pillsbury (@stevelikescups) February 17, 2018

تبين أن هذا الرجل الطويل جدا يتكون من اثنين هما صديقان من كاليفورنيا رغبا بمشاهدة فيلم "الفهد الأسود" بتذكرة واحدة. ومن أجل ذلك جلس أحدهما على كتفي الآخر مرتديا معطفا واقيا من المطر، بعد ذلك حضرا إلى المركز التجاري الذي تقع فيه دار السينما قبل بداية عرض الفيلم، وقد أثار دخول هذا الرجل الفارع انتباه الحضور واستغرابهم وفورا باشروا يلتقطون له الصور من مختلف الزوايا وفي كل مكان داخل المركز التجاري، كما نشرت الصور لاحقا في شبكات التواصل الاجتماعي.

ومع كل هذا لم يسمح لهما بالدخول إلى قاعة العرض، ولكن تدخل أحد العاملين السابقين في السينما، وأشار على الإدارة بالسماح لهما تكريما لابتكارهما فقط.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما