حبس الإعلامية المصرية ريهام سعيد على ذمة التحقيق

أصدرت النيابة المصرية اليوم الاثنين 19 فبراير أمرا بحبس الإعلامية ريهام سعيد، على ذمة التحقيقات في اتهامها بالتحريض على اختطاف أطفال من خلال البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه.

كما أصدرت النيابة العامة أمرا بحبس كل من رئيس تحرير ومعدة ومصور ومنتج فني لبرنامج "صبايا الخير" على فضائية النهار، عقب مباشرة التحقيقات مع ريهام سعيد وعدد من أعضاء فريق الإعداد للبرنامج.

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وتتهم النيابة الإعلامية المصرية بإعداد حلقة حول بيع واختطاف الأطفال، حيث تبين مشاركتهم في ارتكاب تلك الوقائع في الحقيقة.

وأفادت مصادر قضائية أن سعيد نفت في التحقيقات علمها بعملية تمثيل واقعة الاختطاف، وصرحت بأنها تمارس دورها كمذيعة وتطرح قضايا النقاش التي يزودها بها رئيس التحرير والمعدّون، في الوقت الذي قالت المعدّة من جانبها إن ريهام سعيد كانت على علم بمضمون وتفاصيل الحلقة التي كانت تقدّمها.

المصدر: المصري اليوم

محمد صالح