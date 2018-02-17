رغبة في الأرباح.. شيخة كويتية تسلّم محتالين نصف مليون دينار!

رفعت شيخة كويتية دعوى قضائية على مصريين اثنين قالت إنهما نصبا عليها واستوليا على أكثر من نصف مليون دينار كويتي من أموالها.

وأوضحت صحيفة "الرأي" الكويتية أن المصريين استوليا من شيخة في الأسرة الحاكمة تدعى عبير على نصف مليون دينار كويتي (1.67 مليون دولار) بعد أن أوهماها بالمشاركة في مشاريع عقارية تدر أموالا طائلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشخصين تسلما المبلغ من الشيخة مقابل الوعد بإنجاز تلك المشاريع، إلا أنها لم تر شيئا من مشاريعهما التي تحدثا عنها، وعند مواجهتهما ادعيا أن المشاريع لا تزال في بداية انطلاقتها.

ولفتت إلى أن أحد المتهمين حرّر لها شيكا بمبلغ 580 ألف دينار كويتي، وهو المبلغ الذي استوليا عليه، وعند محاولة صرفه لاستعادة أموالها فوجئت بأنه بلا رصيد.

وقالت الصحيفة إن وكيل المدعية توجه إلى الجهات الأمنية وقدم شكوى سجلت بموجبها قضية نصب واحتيال بحقهما، وأعلم رجال الأمن أن المتهمين حصلا على المبلغ من موكلته بالتدليس والاحتيال وقدمت موكلته ما يثبت صحة كلامها.

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وأضافت أنه عند إجراء السلطات التحريات عن المتهمين، تبين أن أحدهما يقطن في منطقة الفروانية والآخر في منطقة حولي، وتم ضبطهما كل على حدة، واقتيدا إلى مكتب بحث وتحري العدان وبعد أخذ إفادتهما أحيلا إلى التحقيق للوقوف على القضية المقيدة بحقهما تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما.

المصدر: صحيفة الرأي الكويتية

أحمد باديان