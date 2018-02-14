الصين تطلق سراح السجناء للاحتفال برأس السنة!

قررت السلطات الصينية إطلاق سراح بعض المساجين بشكل مؤقت ضمن تدابير معينة للاحتفال برأس السنة الصينية.

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ونقلا عن مصادر مطلعة، قال موقع Quartz إن "السلطات المحلية في مقاطعة سيتشوان ومدينتي بكين وشنغهاي ستطلق سراح أكثر من 1300 سجين ليحتفلوا، في 16 فبراير الجاري، مع عائلاتهم برأس السنة الصينية، حيث ستجبرهم على ارتداء أساور خاصة مزودة بأجهزة تعقب تعمل على تحديد أماكن وجودهم عبر الأقمار الاصطناعية".

وطبّقت السلطات الصينية العملية نفسها مع 10 مساجين حتى اليوم، وأكدت أنه بإمكان الراغبين بالحصول على مثل تلك الفرصة أن يحظوا بها مقابل السلوك الجيد أثناء قضاء المحكومية.

الصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر