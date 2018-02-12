للمرة الأولى.. السعودية ستعين نساء في وظيفة محقق

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، أنها ستعين نساء في وظيفة محقق وذلك للمرة الأولى في ظل سعي المملكة إلى تعزيز عمل المرأة في إطار خطة "رؤية 2030" الإصلاحية.

وقالت النيابة إنها "ستوفر وظائف شاغرة نسائية على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى ملازم تحقيق للحاصلات على شهادة البكالوريوس".

ودعت النيابة الراغبات في التقديم ممن تتوفر فيهن الشروط المطلوبة زيارة موقع النيابة العامة الإلكتروني وتسجيل بياناتهن.

وكانت دائرة الجوازات أعلنت مؤخرا أنها تلقت 107 آلاف طلب لشغل 140 وظيفة شاغرة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، البالغ 32 عاما، أطلق عام 2016 حملة إصلاحات في المملكة المحافظة تحت مسمى "رؤية السعودية 2030"، تشمل برامج خاصة لرفع بعض القيود عن حقوق النساء لدمجهن في الحياة الاجتماعية بشكل أكبر.

وفي إطار هذه الخطة أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، العام الماضي، مرسوما يقضي بالسماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل في خطوة تاريخية من شأنها أن تسفر عن انضمام النساء إلى القوى العاملة في المملكة.

كما سمح، بالإضافة إلى ذلك، بفتح دور السينما وكذلك المشاركة في سلسلة من النشاطات الترفيهية والرياضية.

لكن لا تزال النساء في السعودية يواجهن عددا من القيود حيث يتعين عليهن الحصول على موافقة من ولي الأمر للدراسة والسفر والقيام بأمور أخرى.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + أ ف ب

رفعت سليمان