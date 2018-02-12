كيف سيحتفل الأمير هاري وخطيبته بزفافهما مع عامة الشعب؟

أكّد مكتب الأمير هاري في قصر كينزنغتون، أن الأمير وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، سيحتفلان بزفافهما مع عامة الشعب حيث سيجولان على متن عربة تجوب بهما شوارع مدينة وندسور.

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وبعد فترة قصيرة من حفل الزفاف، الذي سيتم في وضح النهار يوم 19 مايو، سيظهر الاثنان للمرة الأولى كزوجين في عربة تسير لمسافة ميلين.

وقال القصر في بيان مفصحا عن تفاصيل جديدة لحفل الزفاف، إن الزوجين "يأملان أن توفر هذه الرحلة القصيرة الفرصة لمزيد من الناس ليتجمعوا حول وندسور ويستمتعوا بيوم مميز".

وسينتهي هذا الموكب القصير بقلعة وندسور وهي منزل الملوك والملكات البريطانيين منذ قرابة ألف عام.

ويتوقع أن يجتذب الزفاف اهتماما كبيرا من جميع أنحاء العالم كما كان الحال مع زفاف الأمير وليام الشقيق الأكبر لهاري على كيت ميدلتون في العام 2011، والذي تابعه قرابة ملياري شخص.

وقال قصر كينزنغتون إن العروسين هاري وماركل سينضمان للضيوف في حفل استقبال داخل قلعة وندسور بعد انتهاء الموكب.

وسيتم تعميد ماركل قبل الزفاف لتصبح من رعايا كنيسة إنكلترا وتنوي الحصول على الجنسية البريطانية مع احتفاظها بجنسيتها الأمريكية.

المصدر : رويترز

سعيد طانيوس