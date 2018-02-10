هيئة كبار العلماء بالسعودية: المرأة ملزمة بستر نفسها وليس بارتداء العباءة

قال الشيخ عبد الله المطلق، العضو البارز في هيئة كبار العلماء في السعودية، إن المرأة ليست ملزمة بارتداء العباءة ما دامت تستر نفسها بملابس محتشمة.

وقال المطلق في برنامجه الإذاعي، يوم الجمعة، "أكثر من 90 بالمئة من المسلمات الملتزمات في العالم الإسلامي لا يرتدين عباءات.. ولا يعرفن العباءات ونحن نشاهدهن في مكة والمدينة.. نساء ما شاء الله ملتزمات، من حفظة القرآن ومن الداعيات إلى الله، لكن ما عندهن عباءات".

وتابع قائلا: "ولهذا أحبتي في الله ما نلزم الناس بالعباءات.. إذا سترت المرأة نفسها بعباءة أو بغير ذلك، فالمقصود هو الستر".

وتمثل هذه التصريحات تغيرا كبيرا خلال السنتين الماضيتين في المملكة، ففي 2016 احتجزت امرأة لخلعها العباءة في شارع رئيسي في الرياض، وذكرت وسائل إعلام محلية آنذاك أنها احتجزت عقب بلاغ تلقته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

هذا وشهدت المملكة قرارات لتعزيز حقوق المرأة في الآونة الأخيرة، من بينها قرار السماح للنساء بحضور أحداث رياضية مع الرجال والسماح لهن بقيادة السيارات.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي