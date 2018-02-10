مدير آسيوي يطرد موظفا سعوديا في جازان (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات التابعة للمدينة الاقتصادية بجازان بطرد شاب سعودي من مكتب الشركة في تصرف وصف بالغريب.

وأبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم واستنكارهم لهذا التصرف غير المقبول أو المبرر حتى إذا كان هناك قصور بمجال العمل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، أحمد القنفذي، أن إدارته ستشرع في التحقيق بالمقطع المتداول.

المصدر: صحيفة الرياض + يوتيوب

ياسين بوتيتي