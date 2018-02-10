بالصور.. تفاصيل الإطاحة بالسعودية صاحبة المقاطع "الإباحية" في جدة!

تمكنت أجهزة الأمن السعودية في جدة، أمس الجمعة، من القبض على من تدعى لمياء القرني التي أثارت ضجة كبرى في المملكة مؤخرا بمجاهرتها بالمعصية ونشرها مقاطع "إباحية" على شبكة الإنترنت!

وبحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، فالشابة لمياء عشرينية جاهرت بالمعصية وظهرت في مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص وتجاهر بعلاقاتها مع شخصيات ادعت أنها على معرفة بهم.

وأطلقت الشابة على نفسها اسم لمياء القرني، وشرعت في استخدام برنامج "سناب شات" لتطل من خلاله، وكانت تظهر موقعها في حي السلامة بهدف تشتيت جهود رجال الأمن في شرطة جدة.

ورغم الغموض والتخفي الذي استخدمته الشابة في ظهورها العلني، إلا أن قصتها تصدرت نقاشات المغردين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال وسم "#لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه"، الذي تصدر بدوره قائمة الترند سريعا، بعد نشرها صورا وفيديوهات تظهر مخالفتها للقوانين المتبعة في المملكة المحافظة، مثل شرب الخمر والمخدرات.

وبعد ارتفاع عدد البلاغات الأمنية ضد حسابها، وما تنشره فيه من محتوى، زادت الشابة التي لم يظهر وجهها في كل الفيديوهات والصور التي نشرتها، من جرأتها ونشرت مقاطع فيديو إباحية، قالت إنها تنشرها لأول مرة لتتحدى المطالبين بالقبض عليها.

إلى ذلك، خاطبت الجهات المختصة النيابة العامة، التي أصدرت مذكرة توقيف بحقها، تعاملت معها شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة، لينجح رجالها في تحديد موقع المتهمة، في أحد أحياء جنوب جدة.

وأثبتت التحريات أن لمياء القرني تقيم مع أسرتها، التي لا تعلم شيئا عن ممارساتها، وقد تم القبض عليها، واتضح أن الاسم الذي ظهرت به لا يمت لها بصلة، وليس اسمها الحقيقي، لتتم إحالتها للنيابة العامة.

المصدر: وكالات

رُبى آغا