بالصور.. كعكة زفاف على شكل فتاة بسعر مليون دولار في دبي!
Reuters Ahmed Jadallah
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عُرضت في Dubai Bride Show كعكة زفاف غير عادية، مصنوعة على شكل فتاة محجبة ترتدي فستان العروس الأبيض بحجمها الطبيعي، لكن ذلك ليس كل ما يميز الكعكة.
Reuters Ahmed Jadallah
ويقدر سعر الكعكة بمليون دولار بفضل خاتم الماس في أحد أصابع فتاة الشوكولاته.
واستخدمت البريطانية ديبي وينغهام، معدة الكعكة، التي تعتبر وبحق، أحد روائع فن الطهي العالمي، ألفي زهرة وعددا كبيرا من اللآلئ المصنوعة من معجون اللوز والكريم لتزيين الكعكة.
Reuters Ahmed Jadallah
Reuters Ahmed Jadallah
Reuters Ahmed Jadallah
المصدر: gulf-insider.com
إينا أسالخانوفا
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