لأول مرة في سوريا.. فتاة تتحول إلى ذكر بموافقة رسمية (صور)

حصلت فتاة سورية على موافقة محكمة الأحوال المدنية في سوريا بتغيير الجنس بحيث تصبح ذكرا بدلا من أنثى، وتصحيح اسمها.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أنه لأول مرة يوافق القضاء السوري على عملية التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر وتصحيح المعلومات في الهوية وجميع الوثاق التي تخص الشخص المتحول، لتكون دعوى فريدة من نوعها وذلك نتيجة للتغير الطبيعي الذي طرأ على جسم الفتاة بشكل تدريجي من خشونة الصوت بدون أي خضوع لعملية أو الحقن بالهرمون.

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ونقلت الوكالة عن المتحولة التي فضلت عدم ذكر اسمها قولها، إنها حصلت على قرار محكمة بالسماح بتغيير جنسها واسمها من الأنثى إلى الذكر بعد أن أكد الأطباء على وجود أعضاء تناسلية ذكرية ضامرة، فقامت بإجراء التحاليل الطبية اللازمة في الوقت الذي عرضت نفسها على طبيب نفسي فاجمعوا الأطباء على ضرورة التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر، لاسيما بعد ظهور علامات الذكورة الواضحة على جسدها.

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وأوضحت المحامية نور سته جي، التي مثلت المدعية في القضية، أنه منذ عام ونصف كان يوجد لدى المتحولة خوف عند تجاوز حواجز الأمن والجيش كون هويتها لفتاة من ناحية الاسم والصورة فيما الواقع الحالي، الذي تحول إلى ذكر مختلف، ما دفعها إلى تغيير الجنس إلى ذكر.

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المصدر: سبوتنيك