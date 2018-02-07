البحوث الفلكية تعلن موعد اليوم الأول من شهر رمضان هذا العام

صرح رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية الدكتور حاتم عودة بأن الحسابات الفلكية للمعهد أوضحت أن غرة شهر رمضان فلكيا ستوافق 17 مايو / أيار القادم.

وقال إن ،وغرة شهر رجب وشعبان على التوالي ستكونان 19 مارس و17 ابريل المقبلين



وأكد عودة فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السبت الموافق 17 فبراير الحالى هو غرة شهر جمادى الآخر للعام الهجرى الحالى 1439 حيث لن يكون الهلال قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الخميس الموافق 15 فبراير "يوم الرؤية " في مدينة القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.



المصدر: اليوم السابع