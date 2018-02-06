معلمة بوتين توصي بإعادة شقتها في تل أبيب لروسيا

أوصت المعلمة السابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل وفاتها بإعادة شقتها في تل أبيب، والتي ساعدها بوتين في شرائها، لروسيا.

وذكر مصدر في السفارة الروسية لدى إسرائيل لوكالة "نوفوستي" أن مينا يوديتسكايا، التي كانت مدرسة اللغة الألمانية في المدرسة التي درس فيها فلاديمير بوتين في لينينغراد في الستينات من القرن الماضي "أوصت بإعادة الشقة لروسيا. وفي الوقت الحالي يجري البحث عن الوريث من الجانب الإسرائيلي. وبعد إيجادهم سيتخذ القرار بشأن الشقة".

وغادرت يوديتسكايا الاتحاد السوفيتي في عام 1973، واستقرت في إسرائيل. وهي التقت بوتين في عام 2005، أثناء زيارته لإسرائيل. وحسب تقارير الصحافة الإسرائيلية، ساعدها بوتين في شراء الشقة في تل أبيب.

وتوفيت يوديتسكايا في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن عمر يناهز 96 سنة.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف