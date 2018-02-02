الذكرى الـ 75 للنصر في معركة ستالينغراد

احتفلت مدينة ستالينغراد بالذكرى الـ 75 للانتصار في أشرس معركة خلال الحرب الوطنية العظمى التي بددت أحلام الرايخ الألماني.

وحضر هذا الاحتفال اليوبيلي الضخم أكثر من 30 ألفا من سكان مدينة فولغوغراد (حملت اسم ستالينغراد من عام 1025 حتى عام 1961)، حيث تابعوا العرض العسكري الكبير الذي شاركت فيه أكثر من 60 قطعة عسكرة مختلفة و1400 جندي وضابط تحت طلعات جوية عسكرية مؤثرة. وشاركت في الاستعراض العسكري منظومات صواريخ "اسكندر" و"إس 400".

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وتحتفل روسيا اليوم بالذكرى 75 للنصر في معركة ستالينغراد (17 يوليو 1942 - 2 فبراير 1943)، والتي تعد أكبر معركة في التاريخ واستمرت 200 يوم، فقد فيها الجيش السوفيتي نصف مليون جندي.

وتعد معركة ستالينغراد ملحمة الملاحم ونقطة التحول التي غيّرت معالم الحرب العالمية الثانية، ووضعت بداية النهاية لدحر جيوش ألمانيا النازية إذ خسرت فيها ألمانيا وحلفاؤها 1.5 مليون جندي بين قتيل وجريح وأسير، أي ربع تعداد القوات الألمانية المقاتلة على الجبهة الروسية الألمانية.

المصدر: تاس

خالد ظليطو