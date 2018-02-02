نصائح جيرينوفسكي: كيف تختار زوجة صالحة؟

التقى زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية في روسيا فلاديمير جيرينوفسكي مع الناخبين في بطرسبورغ.

وخلال اللقاء أنشد جيرينوفسكي أغنية أمام الحضور وقدم لهم النصائح حول اختيار الزوجة المناسبة.

ومن بين هذه النصائح، إنه يجب على الشاب التعرف بعائلة الفتاة التي وقع اختياره عليها لكي يشاهد على أرض الواقع أمها، حماته في المستقبل.

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ويؤمن جيرينوفسكي بالمثل القائل، إن "البنت تشبه أمها" في التصرفات والطباع.

وقال ناصحا، إذا شاهدت أن الأم متسلطة وسليطة اللسان فعليك الفرار فورا لأن ابنتها ستكون مثلها. وإن شاهدت الخطيبة متعلقة كثيرا بوالدها فهذا يعني أن حبها له سيكون أكثر من حبها لك.

وأثار حديث فلاديمير جيرينوفسكي الابتسام على وجوه الحاضرين.

Владимир Жириновский спел и дал мастер класс по выбору жены на встрече с избирателями в Петербурге:https://t.co/pYO83fa5Tc#Жириновский#Петербургpic.twitter.com/NePts4e0oK — Пятый канал Новости (@5tv) 2 февраля 2018 г.

المصدر: القناة التلفزيونية الخامسة

ادوارد سافين