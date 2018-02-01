ولي عهد دبي يمتدح العاهل السعودي في مقطع شعري

نشر مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مجتزأ لولي عهد إمارة دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وهو يلقي الشعر في امتداح للسعودية وملكها.

تجدر الإشارة إلى أن ولي عهد دبي، ظهر في المقطع قبيل مغادرته للعاصمة السعودية، الرياض، وذلك بعد اختتام فعاليات مهرجان "الملك عبد العزيز للهجن" برعاية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

@Turki_alalshikh#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل

الشيخ فزاع @faz3 بعد عودته من المهرجان

تعيش دار الملوك في هيبة العاهل

اللي ماهي تجهل الدنيا مواقيفه pic.twitter.com/YaQXjXWNn9 — الزعيم (@aaao010) 1 февраля 2018 г.

وحضر الحفل كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد إمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الشؤون الرياضية في سلطنة عمان سعد بن محمد السعدي وآخرين.

المصدر: وكالات