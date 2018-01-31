بالفيديو.. رقصة علنية تشعل السعودية والسلطات توجه باعتقال المسؤولين

أشعل مقطع فيديو يظهر رقص شاب مع فتاة في أحد شوارع مدينة أبها بمنطقة العسير جنوب السعودية، اليوم الأربعاء، جدلا واسعا بين السعوديين، فيما أمرت السلطات بتوقيف المسؤولين.

وأوضح سعد بن عبد الله آل ثابت، المتحدث الرسمي باسم سلطات عسير، أن أمير المنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وجه بالقبض على المتورطين في المقطع "بشكل عاجل"، وإحالتهم للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نظاميا "بما يردع كل من تسول له نفسه تجاوز الأنظمة والقوانين"، حسبما نقلته وسائل إعلامية سعودية.

وأكد آل ثابت أن "سلوكيات الشابين"، التي ظهرت في المقطع المتداول، "تعد مخالفة للآداب الإسلامية والأعراف والعادات والتقاليد"، لافتا إلى أن أمير منطقة عسير شدد على أهمية تطبيق العقوبة على المتورطين.

وكان المقطع المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد أثار جدلا واسعا بين السعوديين حيث ظهر شاب وهو يراقص فتاة على رصيف عريض أمام المارة وسط شارع الفن بمدينة أبها، في مشهد غير مألوف في بلد محافظ كالسعودية، بينما يقوم عدد من مشاهدين بتصويرهما بكاميرات الهواتف الجوالة.

وتسبب المقطع الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بانقسام المدونين، إذ رأى بعضهم في تصرف الشاب والفتاة شأنا شخصيا وسلوكا يتفق مع الانفتاح الذي تشهده السعودية، فيما وصف ناشطون آخرون الحادث بالدخيل على المجتمع كونه يخالف التقاليد الإسلامية، بينما اعتبر معظم وسائل الإعلام السعودي تصرفات الراقصين "غير أخلاقية".

وتصدّر الوسم "#رقص_شارع_الفن_في أبها" قائمة الترند في موقع "تويتر" مع انضمام عدد كبير من السعوديين للتعليق عليه بين مطالب بالقبض على الشاب والفتاة ومحاسبتهما، وبين مدافع عن تصرفهما.

#رقص_شارع_الفن_بابها

صدق او لا تصدق هذا المقطع في السعوديه وتحديداً في مدينة ابها ، أسألكم بالله كيف نطلب من الله الغيث والرحمه والمغفره والجنه ونحن نعصية جهاراً نهاراً رقص واختلاط، الله يعين بس. pic.twitter.com/rdLwnQLFmB — ﴿عمر،الشمري🇸🇦. (@omar_hfci) 31 января 2018 г.

لم اعد اعرف مجتمعنا😔

لم اعد ارى شيئاً مما تربينا عليه

فلا الرجال رجال ولا النساء نساء

لم يعد احد يكترث بالغيرة

لاارى سوى الهائجون

الباحثون عن الإثارة

الكل نسي أن هناك موت وحساب

أين ملامح مجتمعنا الرجولية والتي تأمن المرأة فيه وتحب العيش في جوانبه 🍂💛

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#رقص_شارع_الفن_بابها — ammar.711 (@ammar_7111) 31 января 2018 г.

حنا الشعب المسلم العربي الذي ميزنا الله عن العالم بحشمة بناتنا وغيرة شبابنا يصبح فينا هكذا

نطالب بالقبض على هاذان الشخصين الذي في المقطع ويتم جلدهم امام الناس لكي لا نرى امثالهم - واذا لم يتم معاقبتهم فاعلموا انها فقط

البدايه وسيخرج الذي أقذر منهم#رقص_شارع_الفن_بأبهاpic.twitter.com/UXzQAfBES4 — سلطان (@sultan_suo) 31 января 2018 г.

#رقص_شارع_الفن_بابها

النبي صلى الله عليه وسلم تسابق مع زوجتة عائشة مرتين وكأنت الحياة عندهم طبيعية ، أما اليوم بعد زمن الصحوة اللي شوه الدين أتوقع لو شافوا بعض الناس اللي في الهاشتاق زوج يتسابق مع زوجتة في الشارع لرموه وقذفوه بالدياثة وعدم الغيره ..!! pic.twitter.com/JzqX6ejk0j — خالد عبدالعزيز MBS🇸🇦 (@KHALED_Z_KSA_24) 31 января 2018 г.

المصدر: سبق + إرم نيوز + تويتر

رفعت سليمان