غضب السعوديين يدفع السلطات لإلغاء حفل تركي في الرياض

دفعت انتقادات لاذعة وغضب ناشطين وإعلاميين سعوديين هيئة الترفيه السعودية إلى إلغاء حفل "ليالي إسطنبول" الترفيهي، الذي كان من المقرر إقامته في العاصمة الرياض.

‏وقالت هيئة الترفيه عبر تغريدة على "تويتر": "متابعون الغاليون.. ليالي إسطنبول فعالية ترفيهية للعائلة تحتوي على عروض وأطعمة وأجواء سياحية، تم إلغاؤها لأسباب تتعلق بالموقع والتوقيت، نعتذر منكم ونعدكم بأن القادم أفضل".

متابعينا الغالين ❤

ليالي أسطنبول فعالية ترفيهية للعائلة تحتوي على عروض وأطعمة وأجواء سياحية، تم إلغائها لأسباب تتعلق بالموقع والتوقيت

نعتذر منكم ونوعدكم بأن الجاي أفضل ✌🏼 — روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) 30 января 2018 г.

وقامت الهيئة بحذف إعلانات الحفل ذي الطابع التركي، والذي كان من المتوقع إجراؤه اعتبارا من 8 فبراير/شباط المقبل لمدة 4 أيام في الدرعية بمنطقة الرياض، من موقعها الإلكتروني ومن حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ إعلان هيئة الترفيه عن فعالية "ليالي إسطنبول" واجهت هجمات حادة من قبل ناشطين وإعلاميين سعوديين طالبوا بإلغاء هذه الفعالية التي وصفوها بغير المريحة.

وقال الصحفي عبد العزيز الخميس: "من المهم تمتع ‏المسؤول المعني بإدارة معينة بقراءة الواقع وفهم ما يحدث حوله، ناهيك عن حس وطني وأداء هدفه الأسمى خدمة أجندة بلاده، فالجهل بذلك يجعل البعض يتورط ويحرج مسؤوليه المباشرين، وتساءل: "فيه عاقل لا يفهم ماذا تعني الدرعية وتاريخها لنا"؟

بدوره، وجه مدير مكتب قناة سكاي نيوز عربية في الرياض الصحفي السعودي حمد المحمود تساؤلات إلى هيئة الترفيه، قائلا: "لماذا في الدرعية؟ وهل تحديد مكان تنظيم المعرض في الدرعية محض صدفة؟، وأضاف: إنني أتمنى أن لا أكون مجحفا في حكمي، ولكن الصورة التعبيرية لها مغزى عميق جداً وغير مريحة أبدا".

ولم تشر الهيئة المسؤولة عن تنظيم الفعاليات الترفيهية في عموم البلاد للانتقادات التي تعرضت لها، لكن كثيرا من المدونين السعوديين شككوا في توضيح الهيئة لإلغاء الحفل، وقالوا إنها اضطرت إلى ذلك بسبب غضب المواطنين من هذه الفعالية التي تروج لتركيا بالتزامن مع فتور في علاقات الرياض وأنقرة على خلفية دعم الأخيرة للدوحة في الأزمة الخليجية.

في هاشتاق #ليالي_اسطنبول لوحظ وللمرة الاولى تفاعل الجميع من كافة اطايف المجتمع لاستنكار هذه الفعاليات وتتريك المجتمع ، وهذا ان دل على شي فانما يدل على نجاح ما قامت به الحسابات الوطنية من حملات توعية للمجتمع وتحذير وانذار مبكر من هذا الخطر الذي يداهم مجتمعنا فلله در الابطال — هاني #رؤية_السعوديةMBS (@hanisunitan) 30 января 2018 г.

#ليالي_اسطنبول

تاريخنا معروف ومشرف يا #هيئة_الترفيه ولسنا بحاجة الى ليالي العثمانيين فنحن نفتخر بوطننا وماقدمه رجاله لرفعته

ولن ننسى مافعله الترك باهالي #الدرعية من حصار وخيانة

لن نسمح لكم بالعبث ولن نصمت على من يحسن صورة العثمانيين على حساب تاريخنا المشرف — قس بن ساعدة (@SF_SKD) 31 января 2018 г.

إقامة مناسبة تركية في #الدرعية

كتغيير اسم جامع الإمام عبدالعزيز في الدرعية

الى اسم #إبراهيم_باشا ، الذي قتل الإمام عبدالله

والله لن تمر مرور الكرام

سترون ضربة بيد من حديد قريبة

ولاتنا يسلون السيف على حدين

الدين والحكم

و #هيئة_الترفيه جابوا العيد بالإثنين !https://t.co/rkURxYb5VM — ⚫️ Nasser نـاصــر ⚫️ (@NASSER_ANHD) 30 января 2018 г.

المصدر: عكاظ + إرم نيوز + تويتر

رفعت سليمان