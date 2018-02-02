قديروف: أتباع الكتب المقدسة مدافعون عن حقوق الإنسان

وصف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الملتزمين بتعاليم الكتب المقدسة بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال قديروف، على قناته في "تلغرام"، إن تعاليم القرآن والإنجيل والتوراة لا تتعارض مع قواعد القانون الأساسي للدولة، وإن الشخص الذي يتمسك بتعاليم الكتب المقدسة لا يسعه إلا احترام حقوق الناس والدفاع عنها، بل وتكريس كل حياته لخدمة المثل العليا للإنسانية.

إقرأ المزيد

ووفقا لرئيس الشيشان فإن حياة الإنسان بما يتوافق مع تعاليم القرآن هي "العيش بفائدة ليس فقط لذاته، بل وللآخرين أيضا". وأضاف قديروف أن جوهر القرآن، كما هو حال "الكتب المقدسة الأخرى، هو الدعوة للحرية والمساواة والسلام والمحبة والتعاطف والأمل"، وهذه جميعها تمثل تعبيرا لأعظم المثل في حياة البشرية.

وتابع قديروف قائلا: "تحدثت عن ذلك في السابق، وأكرر الآن وفي المستقبل.. القرآن الكريم هو حياتي. فكل كلمة مكتوبة فيه تعكس صورة لحياة البشر في كافة الأزمان. والحكمة والحقيقة والمعرفة العظيمة كلها موجودة في القرآن".

المصدر: نوفوستي

ناصر قويدر