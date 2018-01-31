حفيد مؤسس الاخوان في قبضة الشرطة الفرنسية بتهمة الاغتصاب

قال مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، إن الشرطة الفرنسية اعتقلت المفكر الإسلامي، طارق رمضان البنا، بعد اتهامه باغتصاب امرأتين.

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وتم إيداع رمضان في حجز تابع لإدارة التحقيقات الجنائية في باريس، حيث يواجه قضيتين تتعلقان بالاغتصاب الجنسي، إحداهما من سيدة تدعى هند عياري، وهي سلفية سابقة، أصبحت ناشطة نسائية وعلمانية، اتهمته باغتصابها عام 2010 عندما قدمت إليه باستشارة دينية.

والدعوى الثانية من امرأة تبلغ من العمر 40 عاما، رفضت الكشف عن اسمها، واتهمته بالاعتداء الجنسي عليها عام 2009.

وطارق رمضان البنا يبلغ من العمر 55 عاما، يعمل أستاذا للدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أوكسفورد البريطانية، وهو حفيد الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

المصدر: Francebleu.fr

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