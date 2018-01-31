فتوى تحريم في الهند على المرأة المسلمة تثير السخرية

أفتى رجال الدين في ولاية أوتار برادش الواقعة شمال الهند بتحريم مشاهدة مباريات كرة القدم للمرأة المسلمة حتى على شاشات التلفاز، حتى لا ترى سيقان اللاعبين العارية.

وقال عطار قاسمي، المفتي في أحد أكبر المراكز الدينية، في بلدة ديوبند، يُمنع على النساء مشاهدة اللاعبين وسيقانهم وركبهم عارية، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع مفاهيم الإسلام.

وانتقد قاسمي الرجال، الذين يسمحون لزوجاتهم بمشاهدة مباريات كرة القدم، حتى ولو كان ذلك من خلال التلفاز.

وتساءل المفتي: "أليس لديكم حياء؟ لماذا تشاهد النساء كرة القدم؟ وماذا سيجنين وهن يشاهدن سيقان الرجال؟"، مشيرا إلى أن النساء ستهتم فقط بذلك ولن يتابعن حتى نتيجة المباراة.

وقد أثارت هذه الفتوى حفيظة النشطاء الحقوقيين، مشيرين إلى أن ذلك يعني منع النساء من مشاهدة أي نوع من الرياضة حتى التنس والسباحة، متسائلين : "كيف يمكن أن تصبح مشاهدة المباريات الرياضية أمرا يتنافى مع الأخلاق؟"

المصدر: lenta.ru

نادر همامي