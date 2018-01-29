القانون يلاحق المتحرّشين في الشوارع الفرنسية

ذكر تقرير حكومي فرنسي أن السلطات المختصة ستدرس مشروع قانون يعاقب المتحرشين لفظيا بالفتيات والنساء في الأماكن العامة.

إقرأ المزيد

وقالت مارلين شيابا، وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الرجل والمرأة في الحكومة الفرنسية، إن القوانين الجديدة ستفرض غرامات مالية على جرائم التحرش بالنساء والأطفال، من خلال تعديلات ستدخل على القانون المتعلق بـالعنف الجنسي والتحرش، بهدف مكافحة هذه الظواهر في شوارع المدن الفرنسية.

وسيصبح تجريم هذه الممارسات في الشوارع الموضوع الأكثر مناقشة في مشروع قانون التحرش المتوقع في العام 2018، والذي سيحدد بدقة أيضا الألفاظ المسموح بها والمحظورة في الشوارع.

وسيكون الحد الأدنى لعقوبة التحرش اللفظي في الشوارع ووسائل النقل العامة 90 يورو، تدفع مباشرة في مكان الحادث، وتتضاعف العقوبة لأسباب تتعلق بنوعية الكلمات وبالتكرار إذا حصل.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو