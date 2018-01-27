كيف تعارف الأمير هاري مع خطيبته ميغان ماركل؟!

كشفت صديقة مقربة من العائلة الملكية في بريطانيا، أن الأمير هاري، كان يتردد في التعارف بفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك سعت الممثلة الأمريكية لتعريفه بخطيبته ميغان ماركل.

وذكرت فيوليت فون ويستهولز، وهي صديقة قديمة للأمير هاري منذ عدة سنوات، لموقع قناة "!E" الأمريكي، أنها هي التي دبرت لقاءه بخطيبته وزوجته المستقبلية ميغان ماركل.

وقالت وستهولز: "كان الأمير هاري يواجه صعوبة في ترتيب موعد مع فتاة، ولا يستطيع الانطلاق من خلال تطبيق التعارف "تيدال"، مثل سائر الناس، لكونه شخصية عامة، وكان مستعدا لمقابلة إحداهن، ولكن كان من الصعب عليه العثور على الشخص المناسب".

وأشارت فيوليت، إلى أنه بواسطة عملها في إدارة العلاقات العامة في شركة "رالف لورين" للملابس، تعرفت بميغان ماركل.

وتقول فيوليت عنها: "كانت ميغان جزءا من المشهد الاجتماعي البريطاني لفترة من الوقت، واندمجت في المجتمع الراقي بسهولة".

وفيوليت فون ويستهولز هي ابنة بارون، وصديقة مقربة من ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وتمتلك مهارة في تخصصها المهني في العلاقات العامة وبالتالي التوفيق بين طرفين، بحسب موقع "E!".

وما يؤكد على صحة شهادة فيوليت، هو تصريحات العروسين ميغان ماركل والأمير هاري، لمحطة "بي بي سي" البريطانية مؤخرا، حول كيف كان لقاؤهما الأول، فأكدا أنه كان من خلال صديقة مشتركة، رتبت لهما موعدا.

وسيحتفل الأمير هاري وميغان ماركل بزفافهما في شهر مايو/أيار المقبل.

المصدر: سبوتنيك

سعيد طانيوس