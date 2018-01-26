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متحف يعرض على ترامب مرحاضا بدلا من لوحة فان غوخ!

مجتمع

متحف يعرض على ترامب مرحاضا بدلا من لوحة فان غوخ!
Globallookpress Christina Horsten
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طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من متحف غوغنهايم استئجار لوحة للرسام فان غوخ، ولكن المتحف رفض الطلب وقدم عرضا بديلا غريبا.

وتفيد صحيفة واشنطن بوست بأن ترامب وزوجته كانا يخططان لتعليق لوحة "منظر الطبيعة مع الثلج" (رسمها غوخ عام 1888)، في غرفة نومهما.

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ولكن رد إدارة المتحف جاء مهذبا وحازما في نفس الوقت، حيث اقترحت عليهما عمل الفنان المعاصر ماوريتسو كاتيلان "أميريكا"-مرحاض مغطى بالذهب. وقد عرض العمل الفني لمدة سنة في مراحيض المتحف، وكان بإمكان الزوار استخدامه.

وتقول نانسي سبيكتور، المشرفة على المتحف، في رسالتها للبيت الأبيض: "بمناسبة انتهاء فترة عرضه في المتحف، يقترح الفنان تأجير عمله لفترة طويلة للبيت الأبيض. المرحاض ثمين جدا وهش نسبيا، ومع ذلك نحن على استعداد لتقديم تعليمات عن كيفية تثبيته واستخدامه".

ولم يصدر عن البيت الأبيض رد على هذا المقترح حتى الآن.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما

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