عارضة أزياء تتهم الساحر كوبرفيلد: "ربما اغتصبني"

انضم اسم الساحر الشهير ديفيد كوبرفيلد إلى قائمة المتهمين بالتحرش الجنسي، بعد تصريحات أدلت بها عارضة أزياء أمريكية.

ونقلت صحيفة "The Wrap" عن عارضة الأزياء الأمريكية بريتني لويس، ادعاءها الذي قالت فيه إنها وقبل 30 عاما، شاركت في مسابقة في اليابان، حيث عمل كوبرفيلد هناك كحكم في المسابقة. وبعد عودتها إلى البيت في مدينة يوتا، دعاها الساحر الشهير للمشاركة في عرضه في كاليفورنيا.

ووفقا لعارضة الأزياء، فقد قام الساحر الشهير في إحدى الأمسيات بسكب شيء ما في شرابها، وعقب فقدانها للوعي، أخذها كوبرفيلد إلى الفندق و"ربما اغتصبها".

وفي الوقت نفسه، أكدت عارضة الأزياء بريتني أن كوبرفيلد أجبرها، قبل مغادرة ولاية كاليفورنيا، على كتابة رسالة تفيد بأنها "على ما يرام".

إقرأ المزيد

وقد كشفت أقارب عارضة الأزياء لوسائل إعلام غربية أخرى عن تعرض بريتني لمضايقات الساحر منذ سنوات عديدة. وعلاوة على ذلك، فقد قامت بنفسها بإبلاغ مكتب التحقيق الفدرالي بذلك، عام 2007.

وفي 24 يناير، غرد ديفيد كوبرفيلد على تويتر قائلا إنه

يدعم حركة #MeToo (حملة عالمية للتضامن مع النساء اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي)، وأضاف أنه "يتعرض منذ عدة سنوات لاتهامات مفبركة".

المصدر: فيستي.رو

ناصر قويدر