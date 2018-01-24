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مطالبات بإعدام مغتصب وقاتل الطفلة الباكستانية زينب

مجتمع

مطالبات بإعدام مغتصب وقاتل الطفلة الباكستانية زينب
Reuters Faisal Mahmood
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أعلنت الشرطة الباكستانية القبض على المشتبه به باغتصاب وقتل الطفلة الباكستانية زينب شريف (7 سنوات)، والتي اكتسبت تعاطفا عالميا، وسلطت الضوء على قضايا اغتصاب واختطاف وقتل الأطفال.

وأكد شبهاز شريف، رئيس وزراء إقليم البنجاب، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 23 يناير، القبض على المشتبه به بالقيام بهذه الجريمة، وهو محمد عمران ويبلغ من العمر 24 عاما.

Reuters Mohsin Raza
رئيس وزراء الإقليم شبهاز شريف أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي

وقال شبهاز شريف إن السلطات قامت بمقارنة 1150 عينة للحمض النووي مع جثة الطفلة، وتمكنت في النهاية من التوصل إلى القاتل الذي يُرجح تورطه في 7 جرائم قتل واغتصاب لأطفال آخرين.

من جانبه، طالب والد الطفلة بإعدام القاتل في ميدان عام، وطالب الأحزاب السياسية بدعمه لتنفيذ ذلك.

وكانت الطفلة زينب قد اختطفت من أمام منزلها في كاسور، واختفت لخمسة أيام، ثم عثر على جثتها في مكب للنفايات، في 10 يناير الجاري.

المصدر: رويترز

محمد صالح

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