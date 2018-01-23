جامعة موسكو في قائمة أجمل صروح أوروبا العلمية

أُدرج المبنى الرئيس لجامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف" في قائمة أجمل عشر مؤسسات تعليمية في أوروبا، وفقا لمجلة تايمز للتعليم العالي.

وجاء المبنى الرئيس لجامعة موسكو الحكومية التي تقع على جبال فوروبيوف، والتي صممها المهندس المعماري السوفياتي ليف رودنيف، في المرتبة العاشرة في التصنيف.

وقالت المجلة إن برج المبنى الرئيس لجامعة موسكو الحكومية يرتفع عن بقية الحرم الجامعي (ارتفاعه 240 مترا)، ويعتقد أن المبنى من ناطحات السحاب التي بناها ستالين، ويحوي 33 كيلومترا من الممرات وخمسة آلاف غرفة.

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واحتلت المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف مجلة Times Higher Education- THE، أقدم الجامعات في أوروبا وهي: جامعة بولونيا الإيطالية ومقرها قصر بوجي، وتعد أول جامعة للتعليم العالي في أوروبا حيث تأسست عام 1088، إضافة إلى جامعة سالامانكا الإسبانية وجامعة كويمبرا البرتغالية.

كما دخلت في تصنيف الـ 10 الأجمل أيضا جامعات: روستوك في ألمانيا ومعهد الفنون التطبيقية البولندي في مدينة غدانسك، جامعة أوبسالا في السويد، جامعة غرينوبل في فرنسا ومبنى كلية ترينيتي في جامعة دبلن في آيرلندا وجامعة آرهوس في الدنمارك .

المصدر: نوفوستي

ناصر قويدر