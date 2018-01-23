الشرطة الإيطالية تعتقل 45 عضوا في أخطر مافيات البلاد

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 45 عضوا في مافيا "كامورا" في مدينة نابولي.

وذكرت وكالة "ANSA" أن الحديث يدور حول عائلة "موتشا"، والتي تحكم سيطرتها على عدة مدن في ضواحي كامبانيا ولاتسيو.

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وأضافت الوكالة أن زعيم المافيا لويجي موتشا من بين المعتقلين، إضافة إلى عدد من النساء العاملات في قيادة المافيا.

ويواجه المعتقلون تهما بحيازة الأسلحة والابتزاز وغسل الأموال. كما تمكن المحققون من كشف قنوات الاتصال بين زعماء المافيا داخل السجن وخارجه، مما كان يتيح لهم إمكانية الاستمرار في إدارة أعمالهم سابقا.

وتعد مافيا "كامورا" الأكثر عنفا بين المافيات الإيطالية، وذاع صيتها بعد نشر الكتاب المثير للصحفي روبرتو سافيانو، والذي حمل عنوان "غومورا"، وقد تحدث فيه عن تحكم المافيا بعمليات التخلص من النفايات الكيميائية السامة، والتي كانوا يدفنونها تحت الأرض.

المصدر: تاس

ناصر قويدر