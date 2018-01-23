أول زواج رسمي لجنديين مثليين في الجيش الأمريكي

عقد جنديان من الجيش الأمريكي قرانهما في الأكاديمية العسكرية الأمريكية "ويست بوينت"، في حادثة هي الأولى من نوعها.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن العسكريين: دانيال هول وفنسنت فرانشينو، أقاما حفل زفافهما، في 13 يناير الجاري، في الأكاديمية العسكرية في نيويورك.

وارتدى الجنديان الزي العسكري أثناء حفل زفافهما، ورقصا لأول مرة كعروسين على أنغام أغنية إديث بياف "الحياة المزهرة" أو "La Vie En Rose"، وسط تصفيق الحضور.

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وتجدر الإشارة إلى أن قانون "لا تسأل، لا تقل" أو "Don't ask, don't tell"، والذي اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1993، حرم المثليين جنسيا من الخدمة في الجيش الأمريكي، كما منع أيضا القيادة العسكرية وزملاء العمل من السؤال عن ذلك.

إلا أن هذا القانون الذي وصفته حركة الحقوق المدنية بـ "المجحف" بحق المثليين ألغي في عام 2010، مع العلم أن قرابة 12 ألف عسكري سرحوا من الخدمة بسببه.

ويذكر أيضا أن الأكاديمية العسكرية "ويست بوينت" تعد أقدم وأعرق أكاديمية عسكرية في الولايات المتحدة. ومن أجل الالتحاق بها، يجب الحصول على توصية من الكونغرس الأمريكي.

المصدر: لينتا. رو

ناصر قويدر