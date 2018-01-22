مهرجان الشباب والطلاب في سوتشي يفوز بجائزة عالمية

أعلن المكتب الصحفي لهيئة تنظيم المهرجان العالمي الـ 19 للشباب والطلاب عن فوز المهرجان بجائزة "حدث العام" كوسام مهني في مجال صناعة الاجتماعات .

وجرى منح الجائزة في احتفال الدورة السابعة لمنتدى الفعاليات الأوروبية الآسيوية (EFEA-إيفيا)، والذي عقد في مدينة سان بطرسبورغ، يوم الجمعة 19 يناير 2018.

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وتجدر الإشارة إلى أن المهرجان العالمي التاسع عشر للشباب والطلاب في سوتشي الروسية أصبح أكبر منتدى من حيث عدد المشاركين والمتطوعين والمنظمين على مدى تاريخ الفعاليات المشابهة، وشارك فيه أكثر من 25 ألف شخص. وأقيمت فعالياته في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر 2017.

ويذكر أن جوائز (إفيا- EFEA Awards) التي تأسست في عام 2015، تعد واحدة من الجوائز الرائدة في تنظيم الاجتماعات، وتمنح في خمس فئات استنادا إلى نتائج تصويت كبار الخبراء وممثلي وسائل الإعلام المتخصصة في البحوث.

المصدر: تاس

ناصرقويدر