بريجيت باردو: الممثلات يتعمدن إثارة المنتجين!

وصفت الممثلة الفرنسية الشهيرة بريجيت باردو شكاوى الممثلات الأمريكيات حول تحرش المنتجين والمخرجين بهن بـ "النفاق" و"المثيرة للسخرية".

وقالت بارودو في مقابلة مع مجلة "Paris Match" إن الكثير من الممثلات يتعمدن لفت انتباه المخرجين والمنتجين من أجل الحصول على الأدوار في الأفلام. ومن أجل الشهرة، يلجأن إلى تأليف قصص حول تعرضهن للتحرش ولمضايقات جنسية من قبل المنتجين والمخرجين.

إقرأ المزيد

وأكدت الممثلة الفرنسية أنها لم تتعرض أبدا لأي مضايقات طيلة حياتها الفنية، على الرغم من أنها كانت رمزا للإثارة في الخمسينيات والستينيات بحسب رأيها. أما ما يخص المضايقات اللفظية فقالت النجمة إنها كانت تسر لسماعها، إلا أن بعضها كان مزعجا.

وفي وقت سابق، كتبت النجمة السينمائية الفرنسية كاترين دينيف ومعها 99 امرأة أخرى رسالة مفتوحة حول هذا الموضوع، جاء فيها أن مضايقات الرجال العلنية وغيرها من أساليب إظهار "المشاعر الخرقاء" لا يعد جريمة. لكن النجمة دينيف تراجعت عن كلماتها في وقت لاحق، وقالت إنها لم تكن ترغب في الإساءة إلى ضحايا عمليات الاغتصاب.

المصدر: فيستي.رو

ناصر قويدر