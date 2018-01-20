الذكاء الاصطناعي يدخل المحاكم الأمريكية

يخطط النظام القضائي الأمريكي لإدخال الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته في آلية صنع القرار في المحاكم الأمريكية.

إقرأ المزيد

فقد أعلن علماء من جامعة جورج تاون في واشنطن، أن إدخال الشبكات العصبية الاصطناعية إلى المحاكم سيؤدي إلى تسريع الحكم في القضايا الجنائية، ولن يؤثر على عدالة القرار بالحكم على المتهمين، لأن هذه الشبكات الاصطناعية ستأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف التي تُرصد في جلسات الاستماع الأولية، بدءا من هوية المشتبه بهم، وصولا إلى ماضيهم الجنائي إن وجد.

وأشار باحثون من كلية دارتموث إلى الحيادية التامة للذكاء الاصطناعي بسبب البرامج التي سيزود بها لتقييم ومقارنة مجريات الأحداث وتطورها عبر استنساخه الدقيق لقرارات القضاة وهيئات المحلفين.

ويأمل العلماء في نجاح استخدام خوارزميات العقول الاصطناعية في المحاكم، والتي استخدمت من قبل في البنوك ومؤسسات التعليم العالي لتقييم مستوى الطلبة في الجامعات وحالة العملاء في المصارف.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو