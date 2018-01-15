بوتين: القانون الأخلاقي لبناة الشيوعية مقتطف بدائي من الإنجيل

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال الفيلم الوثائقي "فالام" الذي عرضته قناة روسيا 1 وشارك فيه، عن علاقته وموقفه من الكنيسة الأرثوذكسية.

وتطرق الرئيس الروسي في معرض حديثه إلى القانون الأخلاقي الأساسي لبناة الشيوعية، والذي تضمّن المبادئ الأخلاقية التي يتعين على "المواطن السوفيتي" التحلّي بها، وأقرّه برنامج الحزب الشيوعي عام 1961 في مؤتمره الثاني عشر. حيث قال بوتين إن هذا القانون ليس سوى مقتطف بدائي من الإنجيل ولم يأت بجديد يذكر.

ثم تابع أن ضريح لينين هو الآخر لا يختلف عن غيره من آثار القديسين الأرثوذكس أوالمسيحيين: "يقولون لي لا يوجد في العالم المسيحي مثل هذا التقليد. كيف لا؟ إذهبوا إلى آثوس (في اليونان) وشاهدوا هناك أيضا الآثار المقدسة لأضرحة القديسين (سيرغي وغيرمان)". أي أن السلطة في العهد الشيوعي لم تبتكر أي جديد في هذا المجال، بل كيّفت أيديولوجيتها مع ما وصلت إليه البشرية منذ فترات طويلة من الزمن.

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لكن الرئيس فلاديمير بوتين على يقين تام من أن "المبادئ الأساسية التي تحكم الروس على مختلف دياناتهم متقاربة جدا بعضها من بعض".

وأكد بوتين أن "المبادئ الأخلاقية الأساسية كانت موجودة دائما في قلب كل شخص في روسيا ولا تزال وستبقى إلى الأبد، كما أنها موجودة بالتأكيد في أرواح كل المواطنين الروس الذين يعتنقون الأديان السماوية الأخرى من الإسلام واليهودية والبوذية".

فهناك الكثير من القواسم المشتركة بين جميع الديانات في العالم، وعلى رأسها الخير والعدالة والصدق والمحبة، "فدولتنا دولة متعددة الديانات والطوائف لكن هذه الأسس الأخلاقية توحد الشعب الروسي بمختلف قومياته" على حد تعبير بوتين.

ويذكر أن القانون الأخلاقي لبناة الشيوعية كان يتضمن 12 مبدءا أخلاقيا، جاءت على النحو التالي:

1. الإخلاص في قضية الشيوعية، وحب الوطن الاشتراكي وجميع الدول الاشتراكية.

2. العمل بضمير حي لأجل الصالح العام، من لا يعمل لا يأكل.

3. الحفاظ على الممتلكات العامة وتنميتها مسؤولية كل فرد في المجتمع.

4. الوعي الراقي بالواجب الاجتماعي، ورفض كل ما من شأنه أن يضر بالصالح العام.

5. روح التعاون الرفاقي: الكل من أجل الفرد والفرد من أجل الكل.

6. العلاقات الإنسانيّة والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع: الفرد للفرد صديق ورفيق وأخ.

7. الصدق والاستقامة والنقاء الأخلاقي والبساطة والتواضع في الحياة العامة والخاصة على حد سواء.

8. الاحترام المتبادل في محيط الأسرة، والمسئولية تجاه تربية الأبناء.

9. الرفض المطلق للظلم والطفيلية والكذب والوصولية والجشع.

10. الصداقة والأخوّة بين جميع شعوب اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية، ورفض الكراهية العنصرية والعرقية.

11. الوقوف ضد أعداء الشيوعية والسلام وحرية الشعوب.

12. التضامن الأخوي بين العمال في جميع الدول ومن جميع الشعوب.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو