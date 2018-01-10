السعودية.. تحذيرات رسمية من مستحضرات تجميل بمواد سامة

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية من استخدام مستحضرات تجميل للبشرة باسم"ايسوك أحمر خدود" لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص تتجاوز الحد المسموح به ما يعد كمادة سامة خطيرة

وأوضحت الهيئة، أنها جمعت وحللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج للبشرة على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به من الشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقمGSO 1943 ، مشيرة إلى أن التعرّض لنسب عالية من الرصاص يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأضافت أن المنتج تحت مسمى "ايسوك أحمر خدود 6 لون" (Esoc 6 color blusher)، مصنّع في الصين، وتاريخ صلاحيته 07/2021م.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذه المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

المصدر: الرياض

نتاليا عبدالله