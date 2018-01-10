الدوحة تقطع أشواطا مهمة في عالم مترو الأنفاق

أكدت عدة مصادر ووسائل إعلام أن قطر قطعت أشواطا مهمة في مشروع مترو الأنفاق الذي ستفتتحه بشكل نهائي في السنوات القيلة القادمة.

وتتحضر قطر بشكل كبير لاستقبال مونديال 2022 عن طريق تجهيز المدن والمرافق العامة والفنادق في البلاد، لاستيعاب الزوار والأجانب الذين سيتدفقون إلى الدوحة وغيرها من المناطق القطرية خلال فترة المونديال. ويعد تأمين المواصلات ووسائل نقل مريحة وعملية لهؤلاء الزوار من أهم الخطوات التي تسعى الدوحة لإنجازها.

ومن أبرز وسائط النقل التي يتم العمل عليها حاليا مترو أنفاق الدوحة، الذي تؤكد المعلومات الأخيرة أن قطر قطعت أشواطا كبيرة في إتمامه وتحضيره حيث من المفترض أن يدخل الخدمة بشكل كامل عام 2020.

كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء القطري قام مؤخرا بجولة تفقدية لمتابعة مجريات العمل على بناء محطات هذا المترو وآلية عمل قطاراته التي من المفترض أن تكون ذاتية القيادة، وبسرعة تصل إلى 100 كلم/ ساعة، ما يجعلها واحدة من أسرع قطارات مترو الأنفاق في العالم.

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وتؤكد المعلومات أن خدمة مترو الدوحة ستقدم لمستخدميها العديد من الميزات، كالراحة وخدمات قطع التذاكر إلكترونيا وغيرها من الخدمات النقل العصري.

المصدر: وكالات

أسعد ضاهر