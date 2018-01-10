قوانين روسية جديدة لتعزيز السلامة على الطرقات

وافق رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف على مشروع قوانين جديدة تعزز السلامة وتمنع حدوث الحرائق على طرقات البلاد ومحيطها.

ووفقا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الروسي مؤخرا فإن "لائحة القوانين الجديدة تضم عددا من القوانين التي ستساعد على الحفاظ على نظافة طرقات البلاد، وتزيد من السلامة العامة وتقلل من الحرائق التي من الممكن أن تندلع على الطرقات والمناطق المجاورة لها".

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وأوضح البيان أن "القرارات التي سيتم اعتمادها ستمنع سائقي السيارات الخاصة والعامة وحتى الركاب من رمي أعقاب السجائر أو عيدان الثقاب المشتعلة أو أي شيء قابل للاشتعال من نوافذ المركبات".

وهذه القوانين وفقا للبيان "ستشمل شريحة واسعة من الطرقات في أنحاء روسيا الاتحادية، وخصوصا الطرقات المجاورة أو التي تمر عبر الغابات والمحميات الطبيعية، أو التي تمر بالقرب من الحدائق العامة وأماكن الاستجمام والأماكن العامة".

تأتي تلك القوانين تكملة للقرارات التي اعتمدتها روسيا في السنوات الأخيرة للحفاظ على البيئة ونظافة البلاد، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة والتي منعت التدخين في معظم الأماكن العامة ومناطق التجمعات وحتى المطاعم والمقاهي.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر