شقيق حسين الجسيمي يتوعد "مريم حسين" على خلفية "فيديو فاضح"!

أكد المحامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، صحة نسبة مقطع فيديو وصف بـ "الإباحي" للفنانة مريم حسين.

وقال الجسمي عبر مقاطع "سناب شات"، نشره على صفحته الرسمية، إنه "عرض الفيديو على أخصائيين وقانونيين، وأكدوا أن الفيديو الذي أثار الجدل وتم حذفه، صحيح مائة بالمائة، ويعود للفنانة".

وأضاف المحامي الإماراتي، منتقدا تصرفات مريم حسين: "هذه المرأة مب ناوية تبطل مغامرات، بتصور فيلم، تخلق لنفسها نجاحا وبروباغندا قبل الفيلم، بس للأسف بطريقة عاهرة".

وأضاف الجسمي: "للأسف، هي مرة تقدم نفسها إماراتية، وأحيانا كويتية، وأحيانا سعودية، وأحيانا عراقية، وكثير أحيان بحرينية.. وهي مالها علاقة بهذه الجنسيات الخمس، وهي قاعدة تسيء لبنات جنسها، وهم كارهينها أصلا".

وفي سياق متصل، علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على خلاف المحامي صالح الجسمي مع الفنانة مريم حسين، بشأن الفيديو الفاضح للأخيرة الذي انتشر على وسائل الاجتماعي.

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وعبرت العيدان، عن استغرابها من تهديدات "الجسمي" لمريم حسين قائلة: "أعرف صالح الجسمي أخو الفنان حسين الجسمي وأنت تقول بأن الفيديو الخادش للحياء تبع مريم حسين حقيقي!.. مستغربة ليش تهددها بالقضاء وتطلب منها أن تلغي السناب وأنتما تسكنان في بلد واحد، ليش ما تتوجه إلى القضاء مباشرة دون هذه المشادة بينكما، أنا أعتقد بينك وبينها اتفاق ليش ما تشتكي".

جدير بالذكر أن الفيديو المذكور من قبل الجسمي، أثار جدلا واسعا بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل يومين، فيما نفت الفنانة مريم حسين، علاقتها به، مبينة أنه "مفبرك".

المصدر: إرم نيوز + الإمارات نيوز

أحمد باديان