إسكتلندا.. جنازة تتحول إلى معركة ( فيديو)

ظهر على شبكة الإنترنت فيديو لعراك جماعي عنيف حدث بين المشاركين في مراسم حرق جثة أمام بوابة محرقة للجثث في مدينة غلازغو في إسكتلندا.

ويظهر الفيديو، الذي التقطته شركة Craigton Crematorium (محرقة للجثث) في الـ29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مجموعة من الرجال والنساء يصرخون ويضربون بعضهم البعض بالأيدي والأرجل، وظهر رجل وهو يضرب أشخاصا بعصى.

وقال المتحث باسم الشركة إن " 20 - 25 مشيعا شاركوا في شجار عنيف خارج المحرقة قبل حرق الجثة"، موضحا أن العراك استدعى تدخل الشرطة لتهدئة الوضع وتمكين الموظفين من مواصلة مراسم التشييع والحرق.

وأضاف: "تحدث أحيانا نزاعات أسرية في مختلف المناسبات العاطفية، لكن، لحسن الحظ هي نادرة جدا أثناء تشييع الجنائز".

وأثار الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق بعض المستخدمين بالسخرية على مشاهد العراك.

وكتب الناشط Paul Gormley في "تويتر": "لا أطيق الانتظار كي أرى ماذا سيحدث أثناء تلاوة الوصية"!

Can't wait to see what happens at the reading of the will! — Paul Gormley (@paulfg42) 2 января 2018 г.

فيما كتب ناشط آخر: "على الأقل ثلاث معارك منفصلة" ظهرت في الفيديو.

That's totally mental, at least three separate fights going on! — Stephen 🏆🏆🏆 (@green7ste) 2 января 2018 г.

المصدر: dailyrecord.co.uk

إينا أسالخانوفا