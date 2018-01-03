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بعد اتهامات بتحرش جنسي واغتصاب ممثلات.. واينشتاين قد ينجو بفعلته!

مجتمع

بعد اتهامات بتحرش جنسي واغتصاب ممثلات.. واينشتاين قد ينجو بفعلته!
Reuters Danny Moloshok
هارفي وينشتاين وزوجته المصممة جورجينا تشابمان، كاليفورنيا 22 فبراير 2015
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ينظر مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس، بتحقيقات أجراها قسم شرطة بيفرلي هيلز، تتعلق بتحرشات هارفي واينشتاين الجنسية، والاشتباه باغتصابه عشرات الفنانات والممثلات من نجمات هوليوود.

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وذكرت صحيفة " تي أم زد" الأمريكية، أن أيا من القضايا الجنائية المرفوعة ضد واينشتاين بالتحرش الجنسي، لم تحرز تقدما قضائيا حتى الآن.  ويتعين على مكتب المدعي العام الآن أن يقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإصدار قرار باتهام واينشتاين.

ولم يتم تحديد نتائج التحقيق في أي حادثة تحرش تم إرسالها إلى مكتب المدعي العام.
وكانت شبكة "سي بي أس" التلفزيونية قد أفادت في وقت سابق، أن مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك قرر عدم رفع دعوى حق عام ضد واينشتاين. وقال في بيان إن التحقيق ما زال مستمرا.

واعتبارا من شهر أكتوبر الماضي، توالت في الولايات المتحدة، اتهامات تقدمت بها عدد من الممثلات، بمن فيهن أنجلينا جولي، وجوينيث بالترو، ضد واينشتاين بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وبعد ذلك تم فصله من الشركة التي أسسها واستبعد من عدد من المؤسسات المهنية.

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وفي الآونة الأخيرة، اندلع العديد من الفضائح المتعلقة بالاغتصاب والتحرش الجنسي، وطالت شخصيات معروفة في مجال الأعمال التجارية وصناعة السينما وعالم الفن .

 وما زال الممثل بيل كوسبي تحت التحقيق بتهمة التحرش الجنسي، كما اتهم المخرج الأمريكي جيمس توباك بممارسة مضايقات جنسية.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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