"تغريدة مسيئة" تثير جدلا في السعودية

أكدت مصلحة "حساب المواطن" السعودية اختراق صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي من قبل قراصنة، ونشروا عليها تغريدة مثيرة للانتباه والجدل.

ووقع الاختراق، اليوم الاثنين، ونشر القراصنة عبر صفحة "خدمة العملاء" التابعة لـ"حساب المواطن" في الموقع، ردا سؤال مغرد سعودي حول مضمون برنامج الدعم للطبقة الوسطى في المملكة، تغريدة جاء فيها: "عزيزي المستفيد حساب مواطن هو برنامج أنشئ لتسكيت المجتمع السعودي والضحك عليه من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين".

وجاءت التغريدة المفاجئة في مضمونها ردا من البرنامج على تساؤل أحد الحسابات، عن كون الدفعة النقدية التي صرفت للمستفيدين في البرنامج، الشهر الماضي، تستهدف تعويضه عن زيادة أسعار الكهرباء فقط، أو الكهرباء والبنزين والماء معا.

وقالت إدارة "حساب المواطن" في وقت لاحق، بعد حذفها التعليق المذكور أعلاه: "نقدم اعتذارنا للعملاء عن الرد السابق الصادر من حساب خدمة العملاء، حيث تعرض الحساب للاختراق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخترق".

نقدِّم اعتذارنا للعملاء عن الرد السابق الصادر من حساب خدمة العملاء، حيث تعرّض الحساب للاختراق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخترق. — خدمة العملاء (@Citizen_care) 1 января 2018 г.

إلا أن التغريدة التي نشرها المخترق أثارت الجدل بشكل كبير في "تويتر"، فيما تباينت ردود الفعل من قبل رواد الموقع بين مؤيد ومعارض.

واعتبر فريق من السعوديين، أن التغريدة مقصودة من الموظف المشرف على الحساب، فيما توقع آخرون، أن يكون الموضوع مجرد اختراق أو تزوير.

وجمع الوسم #حساب_المواطن_يزيد_للشعب عددا كبيرا من المغردين السعوديين، الذين جذبتهم التغريدة.

جدير بالذكر أن الحادث وقع بالتزامن مع دخول قرار ضريبة القيمة المضافة في السعودية بواقع 5% حيز التنفيذ، وارتفاع أسعار الماء والكهرباء والمحروقات.

يذكر أن "حساب المواطن" هو برنامج أقرته الحكومة السعودية في العام 2017 يستهدف دعم الفئات المتوسطة والقليلة الدخل من المواطنين، إذ سيمنحون مبالغ مالية لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

المصدر: تويتر + وسائل إعلام سعودية

رفعت سليمان