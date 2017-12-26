تنفيذ الإعدام بحق "المخمور" الذي قتل 6 سعوديين في الرياض

نفذت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء حكم القتل تعزيرا في منطقة الرياض بحق محمد بن عبدالله بن محمد القحطاني - سعودي الجنسية - لقتله 6 أشخاص وهو في حالة السكر الشديد.

وجاء في بيان للوزارة تناقلته الصحف المحلية إن الأخير أقدم على قتل كل من عبدالملك بن سعود الدحيم وشقيقاته حصة و ندى ونهى وعبير وابنة أخيهم نورة بنت عبدالعزيز الدحيم وإصابة ابنة أخيهم الجوهرة بنت عبدالرحمن الدحيم - سعوديي الجنسية - حيث قام بشرب المسكر وقاد السيارة بسرعة عالية وهو تحت تأثير المسكر وصدمه سيارة المجني عليهم مما نتج عنه مقتل الستة المذكورين وإصابة السابعة.



وبحسب بيان الوزارة، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، وأن ما أقدم عليه الجاني فعل محرم شرعا وانتهاك للمحرمات وتخويف للآمنين وإزهاق للأرواح المعصومة ولخطورة الجناية وشناعتها ولكثرة سوابقه التي لم تردعه عقوباتها وهذا يعد ضرباً من ضروب السعي بالفساد في الأرض.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني اليوم بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

المصدر: الرياض