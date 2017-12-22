مؤتمر في داغستان لمواجهة الإرهاب وإعادة تأهيل المغرر بهم

احتضنت عاصمة جمهورية داغستان الروسية من 20 ولغاية 22 من الشهر الحالي، مؤتمرا يعنى "بتدريب الأخصائيين ذوي المعرفة المتعمقة بتاريخ الإسلام وثقافته كعامل في ضمان الأمن القومي".

وتزامنت الفعالية مع عودة الوحدة العسكرية (داغستان)، التي شاركت في العملية الروسية في سوريا.

قدمت الجهة المنظمة للمؤتمر الدولي البرنامج لإعداد الخبراء ذوي المعرفة من ثقافة وتاريخ الإسلام مع جامعة سان بطرسبرج ومعهد داغستان للعلوم الإنسانية.

في أواخر التسعينات، في أوائل القرن الحادي والعشرين، عانت جمهورية داغستان القوقازية في الاتحاد الروسي من سلسلة أعمال الإرهابية ارتكبتها جماعات متطرفة ضد الزعماء الدينيين.

الفكرة تعتمد على متابعة الناس الذين تعرضوا لغسيل أدمغة من قبل الراديكاليين والأخذ بيدهم عن طريق أخصائيين بالدين والفقه الإسلاميين على الشفاء من هذا السرطان الراديكالي.

المصدر: RT