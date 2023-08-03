مصر.. وزارة التموين تتوقع موجة صعود قوية لأسعار الذهب

قال مستشار وزير التموين لشؤون الذهب في مصر، ناجي فرج، إن هناك توقعات بموجة صعود قوية لأسعار الذهب، حيث يمكن أن يصل سعرها إلى 2500 دولار في الربع الأخير من العام الجاري.

وخلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "المصري أفندي"، أوضح ناجي فرج أن هذا الارتفاع قد يأتي نتيجة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وبالتالي ارتفاعه في مصر ليكسر حاجز 3 آلاف جنيه.

وذكر فرج أن إجمالي ما تم دمغه خلال الأشهر الثلاثة الماضية يقارب 40 طنا، معتبرا أن هذا مؤشر على حب المصريين للذهب وإقبالهم عليه باعتباره مخزن قيمة جيد، لافتا إلى أن الذهب يشهد حالة استقرار في أسعاره ما بين 2150 إلى 2160 جنيها، بفعل مبادرة وزارة التموين "زيرو جمارك"، التي ساهمت في إدخال أكثر من نصف طن من الذهب منذ انطلاقها في شهر مايو الماضي.

وأشار مستشار وزير التموين إلى أن استقرار أسعار الذهب عوّض نقص عائدات المصريين وساعد على تهدئة سعر الدولار، كما أن سعر الذهب قارب السعر العالمي، حيث أصبح شبه ثابت في الأسواق، مؤكدا أن الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية والمشغولات فوق الممتاز، خاصة بعد أن أصبحت أجرة السبائك مثل المشغولات الذهبية، كان له أثر جيد في دعم الورش، وأدى لانتعاش جيد في سوق الذهب.

ووافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب، التي تجلب بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

المصدر: "الشروق" المصرية