انطلاق فعالية "شريط جاورجيوس" الخاصة بإحياء ذكرى الحرب الوطنية العظمى في روسيا

تاريخ النشر: | 14:37 GMT | في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

انطلقت في روسيا وبلدان أخرى يوم 27 أبريل فعالية "شريط جاورجيوس" الوطنية الخاصة بإحياء ذكرى الحرب الوطنية العظمى.

وتحدثت رئيسة الحركة الاجتماعية الروسية "متطوعو النصر"، أولغا أملتشينكوفا عن إقامة الفعالية الوطنية التقليدية عام 2021 في روسيا وبلدان أخرى.

وقالت إن الفعالية ستقام في روسيا وخارجها وسيشارك فيها نحو 30 مليون متطوع سيقومون بتوزيع شريط جاورجيوس بصفته رمزا للنصر في الحرب الوطنية العظمى (أعوام 1941 – 1945).

وسيتم تنظيم مراكز متنقلة لتوزيع شرائط "جاورجيوس" في 1500 مدينة وبلدة روسية، فضلا عن مراكز التوزيع خارج روسيا وحتى في بلدان تتميز بموقفها السلبي من الفعالية الوطنية.

وسيتلقى العام الجاري كل من يريدون ارتداء شريط جاورجيوس مذكرة خاصة مع الإشارة إلى قواعد ارتدائه وتاريخ الفعالية الوطنية.

وأعادت، أولغا أملتشينكوفا إلى الأذهان أن الشريط ليس مجرد زينة بل رمز للذكرى ومن الضروري اتخاذ موقف جدير منه.

يذكر أن الفعالية التي انطلقت في 27 أبريل وستنتهي في 9 مايو المقبل ولدت ضمن مشروع "انتصارنا" على الإنترنت حيث انتشرت قصص أولئك الذين شاركوا في الحرب ضد النازية.

وتهدف الفعالية إلى جعل الأجيال الجديدة تتذكر الثمن الذي دفعه الشعب السوفيتي المتعدد القوميات من أجل الانتصار في اكثر حروب القرن العشرين دموية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا