الدفاع الروسية تجري أول بروفة للعرض العسكري بمشاركة الطائرات الحربية

تاريخ النشر: | 14:30 GMT | في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

جرت في بلدة ألابينو بضواحي موسكو أول بروفة شاركت فيها مسيرات المشاة والمعدات الحربية وكذلك الطائرات والمروحيات.

وذلك في إطار التحضيرات للعرض العسكري الذي سيقام على الساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ76 للانتصار على ألمانيا النازيا في الحرب الوطنية العظمى ( 1941 - 1945).

إقرأ المزيد

وأفاد ناطق باسم وزارة الدفاع بأن بلدة ألابينو ستشهد 11 بروفة مشتركة كهذه، فضلا عن البروفة العامة التي ستجري على الساحة الحمراء في 7 مايو المقبل.

وقد أنشئت في ميدان التدريب "ألابينو" منذ أعوام ساحة خاصة تحاكي الساحة الحمراء في موسكو لإجراء بروفات العرض العسكري.

وقال الناطق إنه تم تشكيل 37 طاقما استعراضيا تضم ضباط وجنود القوات المسلحة وطلاب الكليات العسكرية وأفراد الأجهزة الأمنية وقوات القوزاق الروسية، فضلا عن طاقم أفراد الشرطة العسكرية الذين يشاركون لأول مرة في العرض العسكري.

وهناك طاقم خاص يضم طالبات الجامعة العسكرية وأكاديمية "موجايسكي" لهندسة الطائرات واللواتي يتميزن دوما بأزيائهن العسكرية اللامعة.

وأعاد الناطق إلى الذاكرة أن العرض العسكري عام 2021 في موسكو يشارك فيه 12500 عسكري وما يزيد عن 190 قطعة من المعدات الحربية، بما فيها دبابات "تي – 34" الأسطورية التي شاركت في الحرب الوطنية العظمى وكذلك 53 طائرة و23 مروحية حربية.

ومن أحدث المعدات الحربية المشاركة في العرض العسكري مقاتلات "سو – 57" للجيل الخامس ومقاتلات "ميغ – 31" الحاملة لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية وراجمات الصواريخ "تورنادو" ومنظومة "إس – 400" للدفاع الجوي وغيرها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا