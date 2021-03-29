انطلاق بروفة العرض العسكري بمناسبة ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

تنطلق في روسيا بروفات العرض العسكري الذي سيقام يوم 9 مايو المقبل على الساحة الحمراء في موسكو.

صرح بذلك يوم 29 مارس ناطق باسم المنطقة الغربية العسكرية للجيش الروسي وقال:" سيتم تدريب طواقم المعدات الحربية على السير ضمن الأرتال بصف واحد بسرعة تتراوح بين 5 كلم/ساعة و30 كلم/ساعة".

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وأضاف أن ما يزيد عن 150 قطعة من المعدات الحربية قد وصلت ميدان التدريب "ألابينو" في ضواحي موسكو. وضمن تلك المدرعات دبابات "تي – 34"، "تي – 72 بي 3"، تي – 90 إم"، تي – 14 "أرماتا" وعربات إسناد الدبابات "تيرميناتور"، راجمات الصواريخ "سولنتسيبيوك"، منظومات الصواريخ التكتيكية "إسكندر"، منظومات الدفاع الجوي "بانتسير" و" بوك"، عربات "تايفون" المصفحة وغيرها.

وأشار الناطق إلى أن كل أفراد طواقم المعدات الحربية المشاركين في العرض العسكري قد تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك – V".

وأوضح أن المعدات الحربية المشاركة في العرض العسكري ستقطع أثناء البروفات مسافة مئات الكيلومترات.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، كان قد أكد في وقت سابق أن العرض العسكري بمناسبة النصر في الحرب الوطنية العظمى سيقام في 9 مايو على الساحة الحمراء في موسكو، بينما قال إنه من غير الواضح إلى حد الآن هل ستوجه دعوات حضور إلى الضيوف الأجانب أم لا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا