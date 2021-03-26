وزير الدفاع الروسي يتحدّث عن فعاليات الذكرى الـ76 للنصر على ألمانيا النازية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن أكثر من 12500 فرد سيشاركون في العرض العسكري الذي سيقام في 9 مايو المقبل على الساحة الحمراء بموسكو.

وذلك بمناسبة التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945).

جاء ذلك على لسانه في اجتماع قيادات وزارة الدفاع الذي عقد يوم 25 مارس.

وأضاف أنه يتوقع أن تشارك في العرض العسكري بموسكو كذلك 190 قطعة من المعدات الحربية، بما فيها 35 نموذجا جديدا ومطورا من الأسلحة والمعدات، و76 طائرة ومروحية.

وقال إن وزارة الدفاع قد اتخذت إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا بين الأفراد المشاركين في العرض العسكري.

وأوضح أن الفعاليات الاحتفالية بمناسبة حلول الذكرى الـ76 للنصر على ألمانيا النازية ستقام في 377 مدينة وبلدة روسية. أما العروض العسكرية فستقام في 28 مدينة. وسيشارك فيها 47 ألف فرد ونحو 1600 قطعة من المعدات الحربية و600 طائرة ومروحية.

المصدر: تاس