الساحة الحمراء تشهد اليوم بروفة ليلية أولى للعرض العسكري

تاريخ النشر: | 15:30 GMT | في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

تجري أول بروفة ليلية للعرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو الأربعاء 17 يونيو، ثم تعقبها البروفة الثانية في 18 يونيو.

أما البروفة العامة والأخيرة للعرض العسكري فستجري في 20 يونيو في الساحة الحمراء.

يذكر أن ما يزيد عن 13 ألف عسكري روسي والعسكريون الذي يمثلون 13 وفدا أجنبيا سيشاركون في العرض الذي سيقام في 24 يونيو الجاري في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

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وتضم مسيرة المعدات البرية المشاركة في العرض العسكري 234 قطعة من المعدات الحربية الحديثة والأسلحة التاريخية المشاركة في الحرب الوطنية العظمى.

ومن بينها 23 نموذجا حديثا للأسلحة والمعدات الحربية، بما في ذلك دبابات "تي – 90 إم" و"تي – 80 بي في إم"، عربات بي إم بي "كورغانيتس" و"أرماتا" المزودة بمدافع عيار 57 ملم الأوتوماتيكية، راجمة الصواريخ "تورنادو – إس"، منظومة "إس – 300 في 4" للصواريخ المضادة للجو، قاذف اللهب الثقيل "توس – 2"، المنظومة الساحلية للصواريخ المضادة للسفن "بال".

أما العرض الجوي فستشارك فيه 75 طائرة ومروحية. وسيحاكي العرض العسكري بعض عناصر العرض العسكري التاريخي الذي أقيم في 24 يونيو عام 1945 بما فيها الأوركسترا العسكري الذي يضم 400 موسيقي يؤدون مارشا عسكريا حماسيا.

وستقام يوم 24 يونيو العروض العسكرية في مختلف المدن الروسية بمشاركة 64 ألف عسكري و2400 قطعة من المعدات الحربية والجوية و20 غواصة وسفينة حربية ومساعدة.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجّل العرض العسكري الذي كان يفترض أن يقام يوم 9 مايو الماضي في الساحة الحمراء بموسكو إلى يوم 24 يونيو الجاري بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في روسيا والعالم.

المصدر: نوفوستي