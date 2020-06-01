روسيا تجري تعديلات على تشكيلة العرض العسكري المقرر يوم 24 يونيو

طرأت تعديلات على مسيرة المشاة في عرض النصر العسكري الذي يقام يوم 24 يونيو الجاري في الساحة الحمراء بموسكو.

أعلن ذلك قائد القوات البرية في الجيش الروسي الجنرال، أوليغ ساليوكوف، الذي قال إنه تم تسريح بعض الجنود المشاركين في التحضيرات للعرض العسكري الذي كان يفترض أن يقام في 9 مايو الماضي من الجيش الروسي.

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أما بعض الطلاب العسكريين فتمت ترقيتهم إلى ضباط وإرسالهم إلى الوحدات العسكرية لمواصلة الخدمة في صفوق الجيش الروسي وحل محلهم جنود وطلاب عسكريون آخرون سيشاركون في مسيرة المشاة في الساحة الحمراء يوم 24 يونيو الجاري.

وتبدأ التحضيرات للعرض العسكري الجديد في 8 يونيو الجاري لتنتهي يومي 17 و18 يونيو الجاري والبروفة العامة يوم 20 يونيو الجاري في الساحة الحمراء. وذلك مع مراعاة كل الاجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وقال قائد القوات البرية إن تشكيلة مسيرة المعدات الحربية والعرض الجوي لم تطرأ عليها تعديلات أبدا حيث ستسير في الساحة الحمراء 225 قطعة من المعدات الحربية وستحلق في سماء موسكو مجددا 75 طائرة ومروحية.

يذكر أن الرئيس الروسي كان قد اتخذ قرارا بإقامة العرض العسكري في 24 يونيو عام 2020 الذي يصادف أول عرض عسكري أقيم في الساحة الحمراء عام 1945 بمناسبة انتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية والذي قاده المارشال جوكوف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا